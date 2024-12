Club Brugge is zeer duidelijk in hun standpunt en zal niet wijken: "Die discussie voeren we in januari"

De Pro League heeft een akkoord bereikt met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Hoewel de overeenkomst een belangrijke stap vooruit betekent, is het dossier nog niet volledig afgerond.

Het nieuwe contract met DAZN biedt volgens Club Brugge-CEO Bob Madou de nodige zekerheid. "Er moest duidelijkheid zijn voor de rechtenhouder", stelde hij na afloop van de algemene vergadering bij Sporza.

Toch benadrukt hij dat hiermee niet alle problemen van de baan zijn. "Los daarvan, discussiëren we in januari weer over formats en de verdeelsleutels."

Zoals steeds hangen de uitzendrechten samen met de verdeelsleutel en het competitieformat. Nu de financiële krijtlijnen bekend zijn, is de verdeling van de inkomsten opnieuw een heet hangijzer. Tegelijkertijd kan het format van de competitie opnieuw ter discussie worden gesteld door de tegenstanders van de huidige invulling.

Club Brugge, dat zich al langer kritisch uitlaat over de huidige competitieformule, blijft vasthouden aan zijn standpunten. Madou benadrukt dat het format een cruciaal punt blijft in de komende gesprekken. "Het is belangrijk dat we voor een partij gekozen hebben die ons garantie biedt als profliga, maar er is wel een voorwaarde: minder wedstrijden."

De CEO van de landskampioen ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet. "Ik ga ervan uit dat we tot een oplossing komen. DAZN is een logische en veilige keuze. Ik ben blij dat we hier al staan, maar de formatdiscussie voeren we in januari", besloot hij.