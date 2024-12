📷 'Deal zo goed als rond: Jean Butez begint in januari bij nieuwe club'

Jean Butez wou vorige zomer vertrekken bij Royal Antwerp FC. Dat lukte de Fransman echter niet.

Jean Butez ligt bij Royal Antwerp FC nog onder contract tot 30 juni 2026. Hij wou vorige zomer al vertrekken, maar dat lukte echter niet. Zelfs Anderlecht toonde interesse.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano heeft The Great Old zo goed als volledig een deal rond over het vertrek van de Franse doelman.

Hij zou aan de slag gaan bij het Italiaanse Como, de nieuwkomer in de Serie A dit seizoen. De ploeg heeft momenteel de zestiende plek in handen, met vijftien punten achter hun naam.

Butez speelde dit seizoen bij Antwerp nog mee in de Croky Cup. Daarin scoorde hij in de laatste wedstrijd zelf nog in de strafschoppenreeks op KV Kortrijk.

Jonas De Roeck zette dit jaar Senne Lammens tussen de palen bij Royal Antwerp FC. Welke transfersom Antwerp voor Butez krijgt is niet geweten. Zijn marktwaarde bedraagt vier miljoen euro.