Franky Van der Elst blijft onder de indruk van deze JPL-speler: "Ik zeg al tien jaar dat hij de beste is"

Club Brugge maakt dit seizoen opnieuw indruk. Hans Vanaken speelt een grote rol in het succes van de club, dat weet ook Franky Van der Elst.

Club Brugge is dit jaar alweer bijzonder goed bezig, na een mindere start. Blauw-zwart zal net als vorig jaar weer strijden voor de titel, die toen ook behaald werd.

Het middenveld van Club Brugge valt ook ieder weekend op. Hans Vanaken doet het draaien en dat is ondertussen al jaren zo.

Franky Van der Elst heeft bijzonder mooie woorden voor hem. "Ik zeg al tien jaar dat hij de beste is. Da’s ne voetballer, hé", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik ken hem al van zijn zeventien, van toen ik trainer was bij Lommel. ’t Is niet dat ik daarom altijd sowieso op hem stem (voor de Gouden Schoen n.v.d.r.). Hans heeft ook al mindere seizoenen gehad. Maar qua voetbalintelligentie zit hij op het hoogste niveau in België. No Hans, no glory."