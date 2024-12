Ruben Van Gucht reageert voor het eerst op positieve ademtest: "Ik heb daar nooit mijn handtekening onder gezet"

Ruben Van Gucht heeft zich voor het eerst publiekelijk uitgesproken over de positieve ademtest die hij vorige week aflegde. De sportjournalist werd op 13 december betrapt op het rijden onder invloed tijdens een alcoholcontrole in Oost-Vlaanderen.

In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 december werd Van Gucht getest tijdens de Verkeersveilige Nacht. Hij blies 0,50 mg/l, een hoeveelheid die hem vijftien dagen rijverbod oplevert. Bij een iets lagere uitslag van 0,49 mg/l zou hij slechts zes uur aan de kant hebben gestaan.

“Ik was kwaad op mezelf", vertelt Van Gucht in Het Laatste Nieuws. “Het was een fout en ik zoek daar verder geen excuus voor. Het was verkeerd.”

Geen exclusiviteitscontract

De sportjournalist benadrukt echter dat hij geen contract heeft getekend waarin hij verplicht is een rolmodel te zijn. “Ik ben een gewone werknemer bij de VRT, ik heb geen exclusiviteitscontract. Ik begrijp dat men dit misschien van me verwacht, maar ik heb daar nooit mijn handtekening onder gezet.”

Desondanks verwacht de VRT van haar medewerkers een voorbeeldfunctie. De openbare omroep liet in een reactie weten dat ze met Van Gucht in gesprek zal gaan. "We verwachten van al onze schermgezichten een voorbeeldfunctie", aldus een woordvoerder.

Van Gucht zegt geen excuses te zoeken voor zijn gedrag, maar onderstreept dat hij de situatie serieus neemt en de consequenties accepteert. “Dit was een belangrijke les voor mezelf,” besluit Van Gucht. “Ik zal proberen dit soort fouten in de toekomst te vermijden.”