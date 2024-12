Dit is de reden waarom Leander Dendoncker geen kapitein meer is bij Anderlecht

Leander Dendoncker heeft na de teleurstellende nederlaag tegen Club Brugge de aanvoerdersband niet meer gedragen. Anderlecht-coach David Hubert heeft nu verduidelijkt waarom dat zo is en hoe die beslissing tot stand kwam.

Volgens Hubert blijft Jan Vertonghen de belangrijkste leider binnen de ploeg, ondanks het feit dat hij onder de nieuwe coach nog geen enkele wedstrijd heeft gespeeld. "Jan is en blijft onze kapitein. Hij is een barometer voor de ploeg en een enorme bron van ervaring", zegt Hubert in HLN. "Hoewel hij snakt naar een terugkeer op het veld, betrekken we hem nog steeds in alles, zoals in onze tweewekelijkse meetings met de kapiteins."

Die meetings vinden plaats met andere spelers die ook een leidersrol vervullen, zoals Zanka, Augustinsson, Mats Rits en soms Thorgan Hazard. Leander Dendoncker, die dit seizoen de band nog vaak droeg, maakt daar nu geen deel meer van uit.

"De aanvoerdersband is een hulpmiddel", legt Hubert uit. "Soms kan het een speler sterker maken, maar in andere gevallen werkt het averechts. Leander en ik hebben hier openlijk over gesproken en samen de keuze gemaakt om hem die druk niet langer op te leggen."

De trainer benadrukt dat er geen sprake is van een conflict of probleem. "Leander is iemand die altijd eerlijk is. Als een speler aangeeft dat de band niet helpt, is dat geen zwakte, maar een teken van moed. En van de ploeg op de eerste plaats zetten."

Hubert geeft aan dat Dendoncker fysiek van ver moest komen toen hij deze zomer terugkeerde en dat de verwachtingen torenhoog waren. "Door die druk weg te nemen, kan hij zich volledig concentreren op zijn spel."