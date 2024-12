Onzekerheid rond Dendoncker: Anderlecht twijfelt sterk

Er is intussen een discussie ontstaan over Leander Dendoncker bij Anderlecht. De middenvelder is niet meteen de man die de ploeg op sleeptouw neemt in moeilijke momenten. Dendoncker zelf zou het zien zitten om bij paars-wit te blijven, maar of dat ook zal gebeuren...

De club twijfelt momenteel. De middenvelder, die sinds dit seizoen wordt gehuurd van Aston Villa, voelt zich goed in Brussel en heeft zijn woonplaats in Ukkel. Toch is zijn situatie onzeker, vooral omdat Anderlecht twijfelt over de financiële haalbaarheid van een permanente transfer en over de vraag of Dendoncker past binnen hun sportieve plannen.

Dendoncker is deze zomer naar Anderlecht gekomen na een moeizaam seizoen bij Napoli, waar hij slechts 21 minuten in actie kwam. Bij Anderlecht heeft hij zich moeten aanpassen, met name doordat hij dit seizoen vaak in de defensie werd ingezet, terwijl zijn natuurlijke positie op het middenveld ligt.

Door blessures en het gebrek aan speelkansen bij Napoli had Dendoncker enige tijd nodig om weer in topvorm te komen, maar hij zit nu op ongeveer 70 à 80 procent van zijn capaciteiten.

De West-Vlaming wordt gehuurd van Aston Villa, die een aanzienlijke prijs van 7 miljoen euro vragen om de aankoopoptie in de zomer van 2025 te lichten. Anderlecht is echter nog niet overtuigd van het rendement van die investering, aangezien Dendoncker niet altijd heeft kunnen overtuigen met zijn prestaties.

De situatie wordt verder bemoeilijkt door het feit dat Anderlecht sportief gezien mogelijk andere profielen nodig heeft. De club wil zich verder ontwikkelen en denkt daarbij aan jongere, meer betaalbare spelers.

Toch is er een mogelijkheid dat Dendoncker, als hij zijn oude niveau terugvindt, een stabiele factor kan worden in de ploeg, vooral als ervaren spelers als Jan Vertonghen en Thorgan Hazard ook terugkeren naar Anderlecht. Maar of ze in Brussel dan ook die transfersom op tafel gaan leggen... Dat is een andere vraag.