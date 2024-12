"We moeten zaken gaan rechtzetten": Anderlecht-coach David Hubert spreekt klare taal na nederlaag tegen Genk

Anderlecht verloor afgelopen weekend van KRC Genk. Na 11 wedstrijden ongeslagen te zijn was het de eerste nederlaag. Geen reden tot paniek volgens coach David Hubert.

Brian Riemer werd eerder dit seizoen ontslagen en al snel vervangen door David Hubert. Onder hem loopt het al een heel stuk beter. Anderlecht staat momenteel nog 3e in de Jupiler Pro League.

Het was in 12 wedstrijden de eerste keer dat paars-wit verloor. Tegen topclubs heeft Anderlecht het nog steeds wel lastig. De laatste nederlaag voor die tegen Genk, was tegen Club Brugge.

"Het verontrust me nog niet dat we niet dominant zijn tegen topteams, maar we moeten er wel uit leren", vertelde coach David Hubert. Nog geen reden tot paniek dus.

"Ik wil nu niet heel negatief gaan klinken en weggooien wat we allemaal al gerealiseerd hebben, zeker niet als je ook ziet vanwaar we komen. Dit is onze eerste nederlaag in 12 wedstrijden. We hebben een knappe reeks neergezet."

Op vrijdag speelt paars-wit zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar tegen Dender. "We moeten zaken gaan rechtzetten, maar ik wil nu vooral dit jaar goed afsluiten met de laatste wedstrijd volgende week", besluit Hubert.