📷 Kerstcadeau voor Anderlechtfans: niet één, maar twee comebacks tegen Dender

De fans van RSC Anderlecht krijgen een mooi kerstgeschenk van David Hubert. Niet één, maar twee grote namen maken hun comeback.

De Anderlechtsupporters keken enorm uit naar de comeback van Thorgan Hazard in de wedstrijdselectie. Hij is helemaal klaar om te spelen.

Maar David Hubert had nog een verrassing in petto voor de selectie. Ook Jan Vertonghen maakt zijn comeback bij Anderlecht. Of hij ook al in staat is om speelminuten te pakken is echter maar de vraag. Vertonghen sukkelt al sinds de zomer met de achillespezen.

Hij trainde nu een volle week mee, zo schrijft Het Laatste Nieuws, en is volledig pijnvrij. Toch is het uitkijken of dat voldoende is om weer mee te spelen.

Thorgan Hazard gaat in principe wel minuten pakken tegen Dender. Hij zat maar liefst acht maanden aan de kant met een blessure.

In de play-offs van vorig seizoen scheurde hij de kruisbanden van de rechterknie. Anderlecht kan zijn creativiteit maar al te goed gebruiken in de titelstrijd.