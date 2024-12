Kobe Cools klaar voor wel erg speciaal weerzien met Anderlecht

Vanavond trekt Dender naar het Lotto Park. Voor verdediger en voormalige jeugdspeler van Anderlecht, Kobe Cools, is dit een hele speciale wedstrijd.

De thuiswedstrijd tegen Antwerp eindigde voor Kobe Cools in mineur na een ongelukkige owngoal. Samen met blunders van teamgenoten Michael Verrips en Gonçalves betekende dit een dure nederlaag.

Vanavond staat er een trip naar Anderlecht op het programma dat de laatste maanden indruk maakt. “We mogen ons niet blind staren op wie er bij hen ontbreekt", waarschuwt Cools in Het Nieuwsblad. “Hun bankzitters zouden bij ons vaak in de basis staan. Maar dat betekent niet dat we geen kansen hebben. We gaan vechten om iets te halen.”

Dender hoopt de prestatie uit de heenronde, een knap 1-1 gelijkspel, te herhalen. “Dat duel heeft bewezen dat we tegen een topploeg overeind kunnen blijven", zegt Cools.

Bijzonder confrontatie

Voor Kobe Cools is de confrontatie met Anderlecht bijzonder. Hij doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij de recordkampioen en speelde er zelfs in de UEFA Youth League. “Het Lotto Park voelt nog steeds een beetje als thuiskomen", vertelt Cools. “Ik heb mooie herinneringen aan mijn tijd daar. Het is altijd speciaal om tegen je ex-club te spelen.”

“Dit soort affiches zijn waarom we voetbal spelen. Het wordt een zware avond, maar we geloven in onze kansen. Wie weet kunnen we opnieuw stunten, net zoals in de heenronde", besluit de verdediger.