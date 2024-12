📷 Ondanks transferverbod: 'Beerschot mikt op speler uit Bundesliga'

Het zag er eventjes niet goed uit voor Beerschot. De club heeft, door gemiste betalingen, een transferverbod aan zijn been. Dat komt niet echt goed uit, als je versterking nodig hebt.

Beerschot verzekerde echter dat alles tegen maandag geregeld zal zijn door de nodige betalingen te doen. Zo kan de ploeg, zelfs voor de opening van de transfermarkt, al de nodige contacten leggen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri mikt Beerschot op de komst van Bilal Hussein, een 24-jarige Zweed die momenteel aan de slag is in de tweede Bundesliga.

Hij ligt tot midden 2026 nog onder contract bij Hertha BSC, maar zou deze winter al kunnen vertrekken. De marktwaarde van de middenvelder ligt momenteel op 400.000 euro, zo staat te lezen bij Transfermarkt.

De international kwam dit seizoen echter nog niet in actie voor zijn ploeg. Hij is op zoek naar een ploeg die hem wel speelkansen kan geven.

