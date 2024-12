Patrick Goots kritisch voor JPL-club: "Meedingen voor Champions' Play-offs is niet langer realistisch"

KVC Westerlo begon heel sterk aan het nieuwe seizoen, maar laat nu toch wat steken vallen. Patrick Goots zegt dat ze hun ambitie voor play-off 1 mogen opbergen.

KVC Westerlo kon het seizoen niet beter beginnen. De Kemphanen stonden even op één en hadden iedereen verrast. Nu is de situatie wel wat anders.

Ze staan momenteel 12e in het klassement, met 23 punten. Patrick Goots merkt op dat er geen echte goalgetter meer rondloopt op dit moment.

"Het vertrek van Stassin heeft lang op de ploeg gewogen, terwijl Frigan geen spits is die er vijftien in een seizoen binnen legt", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

"Nu ook Reynolds op vertrekken staat, is meedingen voor Play-off 1 niet langer realistisch te noemen", gaat hij verder. "En da’s geen schande."

"Westerlo blijft Westerlo, een charmante Kempense eersteklasser met een uitstekende accommodatie, maar geen grote naam genre Antwerp, Anderlecht of Club. Spelers laten doorgroeien en met een fikse meerwaarde verkopen, daar is Westerlo de jongste jaren een primus in geworden."