Hein Vanhaezebrouck kan helaas niet anders: "Mijn excuses aan Anderlecht"

De laatste wedstrijden van 2024 in de Jupiler Pro League zijn achter de rug. Hein Vanhaezebrouck stelde alvast zijn elftal van het jaar samen.

Hein Vanhaezebrouck zwaaide vorig seizoen af als trainer van KAA Gent. Hij begon een nieuw leven als analist. In die hoedanigheid zocht hij de elf spelers van dit seizoen samen, voor het elftal van 2024.

“Mijn excuses aan Anderlecht, maar er zal niemand van paars-wit in mijn elftal staan”, opent Vanhaezebrouck meteen zijn verhaal bij Het Nieuwsblad. “Vertonghen heeft eigenlijk altijd zijn plek, maar hij is al maanden geblesseerd.”

Ook andere namen kwamen in aanmerking en verdienen een eervolle vermelding, maar een basisplaats is hen niet gegund. “Ook aan anderen die vinden dat ze hier hun plek verdienen, wil ik mij verontschuldigen. Misschien hebben ze wel gelijk – het was moeilijk kiezen.”

Joël Ordonez en Matte Smets krijgen achterin hun plaatsje. Wie wordt de derde naam? Zeno Debast, Luka Vuskovic of Zeno Van Den Bosch niet, zo geeft Vanhaezebrouck nog mee.

“Gezien de resultaten van Club Brugge in 2024 moet Brandon Mechele erin. Hij vormt al maanden een constant duo met Ordonez. Zowel in de competitie als in de Champions League doet hij het goed.”