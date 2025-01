Jongeling Anderlecht maakt heel veel indruk: "Zo'n mooie voetballer"

Anderlecht heeft het contract van Tristan Degreef verlengd tot 2028. De middenvelder kende dit seizoen zijn doorbraak bij het A-elftal. Iedereen is dan ook van hem onder de indruk, zoveel is duidelijk.

Al 10 jaar speelt Tristan Degreef voor de jeugd van RSC Anderlecht. De middenvelder slaagde er dit seizoen in om door te breken bij de eerste ploeg.

Ook in de Europa League liet hij zich meteen gelden dit seizoen. Hij scoorde een doelpunt in de match tegen FC Porto. “Tristan is een veelbelovende aanvallende middenvelder met de typische Anderlecht-stempel”, zegt Olivier Renard over Degreef.

Contractverlenging

“Hij koppelt zijn technische skills aan veel overzicht en heeft ook een grote motor. We zijn erg tevreden met zijn ontwikkeling en met zijn keuze om zijn toekomst aan Anderlecht te verbinden. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog veel in huis heeft om te tonen in de komende jaren.”

Made in Neerpede. Made for Sporting. ★★★ pic.twitter.com/aoaVeCBtiS — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 31, 2024

Tot 2028 zal hij dus al bij Anderlecht spelen - tenzij er een topploeg uit het buitenland komt aankloppen. De analisten zijn alvast vol lof over wat Degreef allemaal laat zien bij paars-wit dit seizoen.

"Degreef was echt goed, ook vorige week. Hoeveel zou hij wegen? Het is zo'n mooie voetballer", aldus Filip Joos in 90 Minutes. "Hij staat nu in de hiërarchie nu toch boven Yari Verschaeren?"