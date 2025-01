Antwerp moest geduld hebben met toptransfer: "Het is een diesel en een 'binnenvetter'"

Hij werd net niet doodgeknuffeld door zijn ploegmaats. Dennis Praet heeft zijn eerste goal voor Antwerp gescoord. Een onbelangrijke 5de goal in een match die al lang gewonnen was tegen Union, maar... Praet vierde alsof er een grote last van zijn schouders viel. En dat was ook zo.

We kennen Praet al lang en ook bij Anderlecht was hij wat ze in de volksmond 'een binnenvetter' noemen. Iemand die al zijn frustraties opkropt en weinig loslaat over zijn emoties. Maar ineens komen die er dan allemaal uit, zoals woensdagavond het geval was.

Besefte het zelf ook

Want vergis u niet: Praet heeft het moeilijk gehad met de kritiek en de weinige speeltijd. Hij was immers naar Antwerp gekomen om weer een hoofdrol op te eisen, maar besefte van zichzelf ook dat hij niet genoeg bracht. En dat frustreerde hem.

Praet is een diesel. Overal had hij aanpassingstijd nodig. Weet u dat de twijfels rond hem enorm waren toen hij van de jeugd van Anderlecht naar de A-ploeg werd overgeheveld? Het duurde drie jaar voor hij er echt incontournable was. En dan nog werd elke prestatie onder het vergrootglas gelegd.

De voorbije drie seizoenen stond hij geen enkele keer meer dan 1.000 minuten op het veld. Dat vreet aan een speler zijn vertrouwen en ritme. Nu is het seizoen nog lang en heeft hij toch al 793 minuten op de teller staan. Het vertrouwen van trainer Jonas De Roeck betekent dan ook veel voor hem.

Hij werd door de fans op sociale media al verschillende keren onder de mat gestopt, maar het was wennen voor hem. Praet begon zijn carrière als aanvallende middenvelder of linksbuiten en zakte daarna af naar de positie van centrale middenvelder.

Zoekend naar zijn plaats

Bij Antwerp wordt van hem gevraagd dat hij meer controlerend speelt en het duurde even voor hij de wisselwerking met Denis Odoi onder de knie had. In de kleedkamer was er echter nooit een probleem. Zowel Chery als Odoi beloofden hem dat de samenwerking wel zou komen en dat hij op hen kon rekenen.

Tegen Union kan er een keerpunt in zijn seizoen gekomen zijn, net door dat ene goaltje. De komst van Praet kwam gepaard met veel druk. Als voormalig winnaar van de Gouden Schoen, Rode Duivel met 15 caps en speler met ervaring in de Premier League en Serie A, verwachtte men op de Bosuil meteen een cruciale rol van hem.

Zijn kansen werden beperkt door gebrek aan ritme, en de druk van media en fans maakte het er niet makkelijker op.Zijn goal was was vooral belangrijk voor zijn zelfvertrouwen. Het leek alsof hij de twijfels en druk van de afgelopen maanden met dat ene moment van zich af wist te schudden.

Voor Antwerp, dat stevig inzet op succes in de competitie en de beker, is een in vorm verkerende Praet een enorme troef. Zijn kwaliteit en ervaring kunnen een doorslaggevende factor worden in de ambities van de ploeg.