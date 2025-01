Bart De Wever verknalt nu al mogelijke bekerstunt van Beerschot

Vanavond speelt Beerschot zijn kwartfinale in de Croky Cup. Daarin is RSC Anderlecht de tegenstander.

Beerschot en Anderlecht werken vanavond de laatste kwartfinale van de Beker van België af. Club Brugge, KRC Genk en Royal Antwerp FC plaatsten zich al voor de halve finales.

Daarin nemen Club Brugge en KRC Genk het tegen elkaar op. Royal Antwerp FC speelt tegen de winnaar van het duel tussen Beerschot en RSC Anderlecht. Een Antwerpse derby is dus een mogelijkheid nog.

Komend weekend staan beide ploegen in de competitie al tegenover elkaar, als Beerschot zich kwalificeert volgt nog eens een dubbele derby voor de halve finale. Die wedstrijden moeten dan sowieso in de week afgewerkt worden: op woensdag 15 januari (Beerschot-Antwerp) en woensdag 5 februari (Antwerp-Beerschot).

Het voorziene uur is 18.45 uur voor deze wedstrijden, maar burgemeester Bart De Wever zal daar een stokje voor steken. De wedstrijden moeten bij daglicht gespeeld worden, waardoor ze ten laatste om 13.45 uur kunnen starten.

“Antwerpse derby’s vonden in het verleden altijd bij daglicht plaats omdat dit noodzakelijk is om hoogrisicomatchen zo veilig mogelijk te laten doorgaan”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester De Wever, aan Het Laatste Nieuws. “De match zou ten laatste twee uur voor zonsondergang afgelopen moeten zijn.”

Uitwijken naar een andere datum is door de drukke kalenders van de ploegen niet meer mogelijk. De clubs begrijpen de houding van het stadsbestuur, maar voor de supporters is dit een absolute no go.