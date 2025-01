Felice Mazzu geeft eerste beoordeling van Didier Lamkel Zé na winst in Westerlo

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Felice Mazzu boekte met STVV een belangrijke overwinning op Westerlo, maar de blik van de coach ging vooral uit naar de terugkeer van Didier Lamkel Zé. De Kameroense aanvaller maakte zijn langverwachte terugkeer in de Jupiler Pro League.

Trainer Mazzu was duidelijk tevreden met de invalbeurt van Lamkel Zé. "Euhm, een fijne kerel. Ligt meteen goed in de groep", sprak de coach na afloop in Het Nieuwsblad.

Lamkel Zé, die fysiek nog niet op zijn best is, werd direct omarmd door zijn coach bij zijn inbreng. Mazzu was ervan overtuigd dat de aanvaller, ondanks zijn fysieke tekortkomingen, een belangrijke speler voor de toekomst van STVV zou kunnen zijn.

"Akkoord, fysiek is hij niet honderd procent, maar daar wordt aan gewerkt", aldus Mazzu. "Het is duidelijk dat hij een voor ons zeer interessant profiel is."

De positiviteit die Lamkel Zé uitstraalt, lijkt goed te vallen in de kleedkamer van STVV. Mazzu gaf dan ook aan dat het nu aan Lamkel Zé zelf is om zijn fysieke conditie verder op te bouwen en zijn beste niveau te bereiken.

Na de 1-2 overwinning op Westerlo speelt STVV volgende week tegen Standard. De Limburgers staan voorlopig dertiende in het klassement.