Dender ziet gemiste kans tegen Gent én prikt richting arbitrage

Dender pakte een prima puntje tegen KAA Gent, al konden ze misschien zelfs op een beetje meer hopen. En zo misten ze eigenlijk de kans om naast de Buffalo's op de zesde plaats te komen.

KAA Gent staat momenteel zesde met 31 punten uit 21 wedstrijden, met Dender en Standard die volgen op drie punten. Met een overwinning thuis tegen de Buffalo's kon Dender naast Gent op de zesde plaats zijn gekomen met 30 punten.

Kansen voor Dender

De match tussen Dender en Gent had heel weinig om het lijf, maar misschien had de thuisploeg wel redenen om het meest aanspraak te maken op de overwinning. "De eerste twintig minuten voelde het heel goed aan", aldus Joedrick Pupe in een flashreactie bij de rechtenhouders.

"Gent wist geen kansen te ontwikkelen en wij hadden er toch wel een paar. Er was ook het afgekeurde doelpunt dat heel nipt was. Daarna kwamen ze wat beter in de wedstrijd, maar we hebben niet veel weggegeven."

Controle gehouden

Een gevoel dat ook leefde bij coach Vincent Euvrard: "We speelden een goede wedstrijd, waarbij we heel goed beginnen met een aantal gevaarlijke acties - zowel in balbezit als in omschakelmomenten. We houden de controle."

Gilles Ruyssen merkte in Het Nieuwsblad dan weer iets op richting de arbitrage: "Ik vond wel dat de scheidsrechter meermaals fouten van de Gentse verdedigers door de vingers zag", klonk het nog.