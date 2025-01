Jonge Servische centrumspits op de radar van Anderlecht, maar... hij lijkt te duur te zullen worden

Volgens Amerikaanse bronnen heeft RSC Anderlecht zijn oog laten vallen op Jovan Mijatović, de 19-jarige spits van New York Red Bulls. De jonge Serviër wordt gezien als een veelbelovend talent, maar de kans dat hij naar het Lotto Park verhuist, lijkt klein.

Naast Anderlecht zijn ook Benfica en PSV geïnteresseerd in de aanvaller, wat de prijs flink zou kunnen opdrijven. Mijatović heeft zichzelf in de kijker gespeeld met zijn technische kwaliteiten en scorend vermogen, ondanks een bescheiden seizoen in 2024 waarin hij slechts één keer scoorde in 15 wedstrijden.

Volgens de Servische krant Sportal zou de spits een transfer naar Europa verkiezen boven een terugkeer naar de Verenigde Staten. “Ik verwacht veel van Europa, maar ik kan nog niets onthullen. De fans moeten nog even geduld hebben", gaf hij aan in een interview.

De concurrentie voor Mijatović is echter stevig. Clubs zoals Benfica en PSV, met een grotere financiële slagkracht dan Anderlecht, hebben eveneens interesse getoond. Benfica staat bekend om zijn sterke scouting en talentontwikkeling, terwijl PSV een reputatie heeft opgebouwd als springplank voor jonge spelers naar de top.

Beide clubs zouden bereid zijn meer te bieden dan Anderlecht, dat traditioneel minder kan uitgeven aan transfers. Naast de stevige vraagprijs voor Mijatović is er ook een complicatie rond zijn persoonlijke situatie. Begin januari raakte bekend dat hij in Servië betrokken was bij een verkeersongeval waarbij een voetganger werd geraakt.

Hoewel Anderlecht zijn interesse in Mijatović kenbaar heeft gemaakt, lijkt het waarschijnlijk dat de club verder zal moeten zoeken naar een betaalbare optie. Tenzij de markt zich onverwacht in het voordeel van paars-wit ontwikkelt, lijkt een transfer van de jonge Serviër naar het Lotto Park niet meteen te gebeuren.