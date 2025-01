Zoon van Gert Verheyen doet boekje open over analistenwerk van zijn vader

Gert Verheyen lijkt haast niet meer van het televisiescherm weg te krijgen. Hij doet mee in heel wat programma's.

Voor de voetballiefhebber is Gert Verheyen vooral de man die in Extra Time opduikt, maar ook commentaar geeft bij matchen van de Jupiler Pro League.

Hij maakte echter ook zijn opwachting in ‘Over de oceaan’, duikt op in quizzen en zelfs bij James Cooke. Zoon Alexander Verheyen heeft wat te zeggen over het analistenwerk van zijn pa.

Toch heeft Verheyen ook een tijdje zijn kat gestuurd naar Extra Time. “Ik weet niet precies wat er toen speelde, maar er was een tijd dat Jan Boskamp vaak aan tafel zat”, vertelt Alexander aan HUMO.

“Op den duur ging het nog weinig over voetbal, maar werd er vooral hard gelachen. Papa zit nooit in een studio om show te verkopen, voor hem moet het over voetbal blijven gaan. Ik bewonder hem om zijn tactische analyses: ze leren mij iets wat ik zelf niet had gezien.”

Dat is bij anderen veel minder het geval vindt Alexander. Vader Gert zette ook zijn column in Het Nieuwsblad stop, tot verbazing van velen.

“Hij moest elke week twee positieve en twee negatieve zaken uit het weekend lichten. Daar moest hij alle matchen voor gezien hebben. Dan zat hij op zondagavond of maandagochtend nog naar, met alle respect, Eupen-STVV te kijken. Niet het soort wedstrijd waarmee je op een zondagavond bezig wilt zijn. Dan is het goed dat je zelf de stekker eruit trekt.”