Kritiek op 'kind van het huis' is striemend bij Anderlecht: voor hem wordt dit het 'half seizoen van de waarheid' (wintermercato kan helpen)

Een kind van het huis moet ook presteren. Leander Dendoncker kreeg al de nodige kritiek van de supporters sinds zijn terugkeer naar paars-wit. Het probleem is vooral: hij is een middenvelder en geen verdediger.

Van Dendoncker is altijd gezegd dat hij de twee posities kan spelen. Dat is ook waar, maar in de verdediging moet dat dan wel zijn naast een vinnige en snelle kompaan. Simic is meer een man van het duel en is nog maar 19. Dendoncker is ook niet de grote prater die een verdediging gaat leiden.

Verdediger tegen wil en dank

Hij doet daarin wel zijn best, maar het is een feit dat hij eerder timide is. Hij werd dit seizoen ook al eens tot kapitein gebombardeerd, maar gaf zelfs aan dat hij dat liever niet had. Dendoncker ervaart zoiets als extra druk terwijl hij zelf nog zoekende is naar zijn beste vorm.

Dat is niet onlogisch gezien de voorbije seizoenen waarin hij amper speelde, een enkelblessure die hem in het begin van het seizoen parten speelde en dat geswitch tussen verdediging en middenveld. Hij zou liefst op één positie uitgespeeld worden.

Met Dendoncker als centrale verdediger verloor Anderlecht vier keer in de competitie (Genk, Beerschot en twee keer Club Brugge). "Als je drie keer verliest, zeker als Anderlecht zijnde, komt er kritiek", beseft ook David Hubert. "Het maakt deel van de job als je bij deze club speelt."

"We moeten weer een cultuur van 'gewoon zijn om te winnen' creëren. Is dat makkelijk of realistisch? Soms zeg ik nee, maar ja is het doel. De omstandigheden waren niet in ons voordeel en Leander moest depanneren. Hij helpt de ploeg. Ik kijk niet naar het individu, maar naar het geheel."

Transferwaarde Dendoncker zakt verder

Dat geheel is echter meer gediend met een Dendoncker op het middenveld die het verkeer regelt en duels kan aangaan. Met de komst van Adryelson is er al een deel van het probleem opgelost. Een tweede verdediger transfereren is nog altijd het doel.

Voor de 29-jarige Dendoncker is dit een belangrijk seizoen. Zijn marktwaarde stond op zijn hoogtepunt bij Wolverhampton op 32 miljoen. Intussen is dat nog maar 6 miljoen. Anderlecht heeft een aankoopoptie, maar kan geen 7 miljoen (de aankoopclausule) op tafel leggen voor een speler die geen meerwaarde blijkt te zijn, hoe groot zijn kwaliteiten ook zijn. In principe kunnen ze zelfs geen 7 miljoen geven voor eender welke speler. Als ze hem willen houden, zullen de Wolves heel zwaar in prijs moeten zakken.

Daarom hoopt Dendoncker nog een sterke terugronde te spelen, want momenteel heeft hij geen zekerheid voor volgend seizoen. Ze lopen de deur van zijn management niet bepaald plat met interessante aanbiedingen. Anderlecht en Dendoncker, ze zullen elkaar moeten helpen.