Standard heeft goud in handen, maar zal wel de spaarpot moeten breken: "Als zij het niet doen zal er een andere club van profiteren"

Ilay Camara is de beste speler van Standard dit seizoen. De prioriteit zal zijn om deze zomer zijn aankoopoptie te lichten aan de boorden van de Maas.

Ondanks een selectie die samengesteld is met de beperkte middelen, tussen de jongeren van SL16 die vorig seizoen laatste werden in de Challenger Pro League en nieuwe spelers, staat Standard er redelijk goed voor in de competitie.

Als achtste, met nog negen speeldagen te gaan in de reguliere fase van de competitie, hopen de Rouches uiteraard eerst en vooral zo snel mogelijk hun behoud veilig te stellen. Toch hebben ze hun dromen voor de Champions' Play-offs nog niet helemaal opgegeven, aangezien ze slechts op drie punten van KAA Gent, de nummer zes, staan.

Een klein wonder, mogelijk gemaakt door de tien clean sheets die ze hebben behaald (het hoogste aantal in de competitie), de reddende doelpunten van Andi Zeqiri, maar ook dankzij de prestaties van Ilay Camara, die sinds zijn komst boven iedereen uitsteekt.

Hij wordt geleend van RWDM, met een aankoopoptie van 2 miljoen euro die een prioriteit is geworden bij het bestuur van Matricule 16, ondanks beperkte financiële middelen. Deze zomer zal Standard er alles aan doen om Ilay Camara definitief binnen te halen.

"Als ze het zich niet kunnen veroorloven, zullen andere clubs ervan profiteren. Maar dan zal de prijs veel hoger liggen dan de huidige twee miljoen euro. Hij is alomtegenwoordig, heeft een groot uithoudingsvermogen en verbetert voortdurend zijn schot", verklaarde Hein Vanhaezebrouck op DAZN.

Dit seizoen is Ilay Camara de "game changer" van de Rouches. Een speler die, ondanks de bekende geschiedenis van Standard, niets te zoeken heeft bij de 8e in de competitie... en al helemaal niet in een ploeg uit de Challenger Pro League die mogelijk terugkeert naar 1A volgend seizoen.