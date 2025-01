Antwerp doet opmerkelijke transfer: kapitein van Challenger Pro League-ploeg komt naar de Bosuil

Er is al zwaar geïnvesteerd in de jeugdwerking van Antwerp en verschillende jongens uit de beloftenploeg stroomden al door naar de A-kern. Toch wil men nog beter doen, want de Young Reds staan pas 13de in Eerste Nationale. Er komt nu meer ervaring ter hulp.

Antwerp haalt immers Arne Cassaert, de kapitein van Lokeren-Temse in huis. Toch wel een opmerkelijke transfer, want Cassaert was vorig seizoen een absolute sterkhouder bij de ploeg uit de Challenger Pro League. Hij werd zelfs verkozen tot 'Speler van het Jaar' bij de Oost-Vlamingen, maar sukkelde dit seizoen lang met een scheenbeenblessure. De 24-jarige verdediger wordt bij de Young Reds de 'designated player'. Elke beloftenploeg mag één speler ouder dan 23 opstellen. Bij de RSCA Futures is dat bijvoorbeeld Joren Dom, bij SL16 Nacer Chadli. Cassaert zal de Young Reds de nodige ervaring moeten bijbrengen. De gemiddelde leeftijd is er immers nog geen 20 jaar en in Eerste Nationale krijgen ze te maken met heel wat fysiek spel. Hij moet de verdediging versterken en het nodige leidersschap bijbrengen. Cassaert had nog een contract tot eind dit seizoen bij Lokeren en mocht dus vrij onderhandelen in januari. Cassaert komt uit de jeugd van Cercle Brugge en schopte het daar ook tot bij de A-kern vooraleer hij via Virton bij Lokeren terecht kwam.