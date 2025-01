Paul Gheysens moet opnieuw de geldbuidel bovenhalen, maar wat is het plan voor Antwerp deze winter en komende zomer?

Antwerp heeft het voorbije boekjaar opnieuw met verlies afgesloten. De club noteerde een tekort van 12 miljoen euro. En dus moet sterke man Paul Gheysens opnieuw bijspringen. En wat met de komende jaren?

Het nettoverlies van 12 miljoen euro is een nieuwe dreun voor The Great Old - al valt het in vergelijking met het boekjaar 2022-2023 uiteraard nog mee.

Boekjaar iets minder dramatisch

Door de Champions League en de transfer van Arthur Vermeeren valt het verlies deze keer mee. Paul Gheysens paste eerder al een aantal verliezen bij en zal dat ook deze keer gaan doen.

Rest de vraag: wat met de toekomst? Een aantal transfers zoals die van George Ilenikhena, Mandela Keita en Jurgen Ekkelenkamp zouden volgens Het Laatste Nieuws nog kunnen worden ingeboekt.

Bijpassen of transfers?

Aan de andere kant is er dan weer het probleem dat stamnummer 1 dit seizoen niet Europees speelt. En dus lijken de verliezen mogelijk opnieuw de verkeerde kant uit te zullen gaan.

Mogelijk moeten er ook deze winter of aankomende zomer nog een aantal uitgaande transfers worden gerealiseerd om alles op orde te krijgen. Of moeten ze opnieuw op de sterke man rekenen? “Indien nodig wordt verder gekeken naar externe financiering ter afdekking van de cashflownood”, geeft Antwerp nog aan in een reactie aan de krant.