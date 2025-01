Gewezen toptalent van Anderlecht, in de bovenste schuif van Preud'homme bij Standard ... en nu volgt opmerkelijke nieuwe stap in carrière

Evangelos Patoulidis heeft zijn carrière nieuw leven ingeblazen in het Finse kampioenschap. Hij zou beloond moeten worden met een stap vooruit richting Noorwegen. Of hoe het kan verkeren in een carrière.

Als het gaat om Belgisch-Grieks talent, houdt het Belgische voetbal op dit moment vooral zijn adem in voor Konstantinos Karetsas, terwijl de broers Patoulidis (Constantinos en Evangelos) destijds ook indruk maakten in de jeugdteams van Anderlecht, waar ze aanbiedingen van clubs als Manchester City of Barcelona afwezen.

Anderlecht, Standard, Oostende

Uiteindelijk gingen de twee broers hun opleiding verder zetten bij Standard. Evangelos klopte zelfs aan bij het eerste team, waar Michel Preud'homme hem hoog aanschreef. Maar uiteindelijk zocht hij speeltijd bij KV Oostende.

De rechtervleugelspeler slaagde er niet in om door te breken bij KVO, waardoor hij uitgeleend werd aan een team in de Tweede Divisie van Nederland, zonder veel succes. Na een lange periode zonder club, wist hij zich weer te lanceren bij FC Haka in de Finse competitie.

Stap voor stap terugkeren naar het hoogste niveau?

En dat was een slimme zet, gezien zijn prestaties in de Veikkausliiga met 12 doelpunten en 8 assists in 40 wedstrijden. Volgens La Dernière Heure zal dit hem in staat stellen om een contract te tekenen bij Sandefjord, in de Noorse eerste divisie.

De krant meldt dat de voormalige Belgische belofte maandag zijn contract zal ondertekenen. De Noorse Eliteserien staat een niveau hoger dan de Finse competitie en begint eind maart. Vorig seizoen eindigde Sandefjord op de tiende plaats.