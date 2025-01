Waarom 'Chino' al de nieuwe chouchou van Anderlecht was voor hij één minuut speelde en nu nog meer: winger verovert paarse harten

César Huerta heeft gescoord in zijn allereerste match voor Anderlecht. Zelfs als hij dat niet gedaan had, was hij op handen gedragen geweest door de supporters. Hij doet de fans immers dromen dat er weer meer vedetten in het Park gaan landen.

De meegereisde supporters hadden nog maar net gezien dat Huerta zijn shirt aantrok of ze begonnen al 'Chino' te scanderen, de bijnaam van de nieuwe Mexicaan. Die maakte het allemaal nog wat leuker nadat zijn allereerste actie in een paars shirt eindigde met een rabona, een voorzet achter het steunbeen.

Dat is ook wat ze van hem mogen verwachten. Net als de fans hebben ook wij enkel nog maar de video's gezien op YouTube, maar die zijn alvast veelbelovend. Het is zo'n speler waarvoor ze naar het stadion komen en die iets onverwacht in hem heeft. En hij neemt tijd om met de fans te vieren. Dat, samen met zijn aanstekelijke hagelwitte lach, maakt hem nu al heel populair.

Iets zoals eerder Boussoufa en Wilhelmsson hadden. David Hubert moest eens lachen toen hij geconfronteerd werd met de populariteit van zijn nieuwe winger. "Hij heeft vorige wedstrijd zelfs niet gespeeld hé", lachte hij hoofdschuddend.

Es imposible no emocionarte con la afición del Anderlecht coreando "Olé, olé, olé Chino" después del debut goleador de César Huerta en Europa, miren lo feliz que está el mexicano🇲🇽❤️

pic.twitter.com/0rniuBgCig — Roberto Haz (@tudimebeto) January 19, 2025

"Ik denk dat de fans veel sociale media hebben bekeken. Huerta moeten we anders aanpakken dan Adryelson. Onze verdediger was fit, terwijl Huerta eigenlijk uit vakantie komt. Daar moeten we verstandig mee omgaan. Daarom werkt hij ook een aangepast programma af om hem voldoende volume te geven. We gaan hem met mondjesmaat moeten brengen."

Maar ook Hubert ziet in hem een toekomstig smaakmaker. "Hij is heel vinnig en altijd op zoek naar de goal. Hij is ook heel doelgericht en gaat ons wel helpen. Het is fantastisch dat hij bij zijn eerste invalbeurt scoort. Die rabona? Ah echt? Ik heb het niet gezien, maar als ik dat in mijn tijd gedaan had, had ik waarschijnlijk alles gescheurd wat er te scheuren valt."