DONE DEAL: Speler met verleden bij Lierse, Beerschot en Cercle keert terug naar 'zijn' Club Brugge en krijgt dubbele rol

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Van Acker is terug bij Club Brugge. Bij de ploeg waar hij van 1997 tot 2013 speelde - de laatste vier jaren bij de A-kern - onderhoudt hij momenteel zijn conditie. Hij zal er ook een andere functie gaan krijgen.

Thibaut Van Acker begon zijn carrière bij Club Brugge in 2009, nadat hij al sinds 1997 in de jeugd van blauw-zwart acteerde. In zijn laatste seizoen werd hij uitgeleend aan Beerschot.

Daarna volgde een transfer naar Cercle Brugge, waarna omzwervingen via Roeselare, MVV, Lierse en sinds deze zomer het noodlottige Deinze volgden. Nu keert hij terug naar vertrouwde grond.

Terug naar waar het begon

Van Acker zal een rol krijgen binnen de staf van de jeugdploegen van Club Brugge en ondertussen meetrainen met Club NXT. Op die manier kan hij zijn ervaring op verschillende manieren doorgeven.

Terug thuis. 💙🖤



Thibaut Van Acker sluit aan bij de trainingskern van Club NXT U23 en neemt ook een rol op binnen de academy als Technical Coach U15-U16! 🙌 #ClubNXT — Club NXT (@ClubNxt) January 21, 2025

"Thibaut Van Acker zal meetrainen bij Club NXT tot het einde van het seizoen. Hij traint mee bij de U23 en neemt ook een rol op binnen de academy als Technical Coach", aldus blauw-zwart op haar webstek.

"Na het faillissement van KMSK Deinze zat de middenvelder zonder club. Van Acker zal het trainingsprogramma volgen van de U23 van Club NXT. Hij neemt ook een trainersrol op binnen de academy. Hij zal meerdere dagen per week als Technical Coach worden ingezet bij de U15 en U16."