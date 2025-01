Westerlo en Charleroi krijgen transferdomper te verwerken: Belg - gratis - kiest voor... Turkije

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Gianni Bruno heeft zijn contract bij de Turkse club Eyüpspor beëindigd en was een vrije speler. Westerlo en Charleroi aasden op hem, maar vissen achter het net.

De 33-jarige Belgische aanvaller, die vorig seizoen een belangrijke rol speelde in de promotie van Eyüpspor naar de hoogste divisie met 17 doelpunten, startte dit seizoen echter vaak op de bank.

Na een gezamenlijke beslissing om het contract te beëindigen, was Bruno op zoek naar een nieuwe club. Het nieuws dat Bruno beschikbaar was, deed meteen de ronde in België.

Zowel Westerlo als Charleroi hadden interesse in de aanvaller. Beide clubs zagen in Bruno een ervaren versterking voor hun aanvalslinie, maar helaas voor hen koos de Belgische spits voor een avontuur bij Igdir FK in de Turkse tweede klasse.

Bruno heeft in België al aanzienlijke ervaring opgebouwd. Hij speelde voor clubs als Cercle Brugge, Zulte Waregem, KAA Gent en Sint-Truiden, waar hij meer dan 120 wedstrijden in de Jupiler Pro League speelde. Bovendien won hij de Belgische beker in 2022 met Gent

Hoewel Westerlo en Charleroi er niet in slaagden Bruno aan te trekken, blijft hij een opvallende naam op de Belgische transfermarkt. Zijn keuze voor Igdir FK is een verrassing, maar het biedt hem misschien de kans om opnieuw een belangrijke rol te spelen.