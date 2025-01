Van KVO naar KVDO: jonge verdediger hoopt zich verder te ontwikkelen na faillissement KMSK Deinze

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lukas Vandenbussche speelt nu bij KV Diksmuide Oostende nadat hij een kort tijd bij KMSK Deinze speelde. De gewezen belofte van KV Oostende voelt zich snel thuis bij zijn nieuwe club en hoopt zich verder te ontwikkelen in de Challenger Pro League.

Lukas Vandenbussche begon op vierjarige leeftijd met voetballen bij Club Brugge. Op tienjarige leeftijd stapte hij over naar KV Oostende, waar hij van de jeugd tot de beloften speelde.

Toen KV Oostende failliet ging, vertrok de verdediger naar KMSK Deinze. Daar hoopte hij snel in het eerste elftal te komen, maar dat lukte niet.

"Ik richtte me op de beloften en speelde uiteindelijk wat wedstrijden in de Challenger Pro League. Het waren mooie ervaringen", vertelt Lukas Vandenbussche in Het Nieuwsblad.

Na het faillissement van Deinze kwam Lukas terecht bij KV Diksmuide Oostende. "Ik ben blij dat Diksmuide het voetbal in Oostende goed heeft opgepakt. Ik zie het hier groeien en dat maakt me enthousiast."

Bij KVDO voelt de 19-jarige zich snel thuis, omdat hij veel van zijn teamgenoten, de staf en de supporters al kent. "Dit is echt thuiskomen voor mij", zegt hij.