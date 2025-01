België kan dromen: het effect van de kwalificatie van Union en de goede prestatie van Brugge op de UEFA-coëfficiënt

België kan dromen. Club Brugge heeft bijna alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat de vijf vertegenwoordigers van onze competitie de groepsfase overleven. Een enorme prestatie.

Op donderdagavond heeft Union Saint-Gilloise zich verzekerd van de kwalificatie voor de play-offs van de Europa League na hun overwinning op Braga op het veld van het Koning Boudewijnstadion.

Deze overwinning is van onschatbare waarde, gezien het 0.450 punten oplevert voor de UEFA-coëfficiënt, zonder het bonuspunt mee te rekenen dat zal worden toegekend op basis van de uiteindelijke positie van de vice-kampioen van België, die op zijn slechtst 24e zal eindigen.

Voor Anderlecht was er geen succes, ze werden logischerwijs verslagen in Plzen. De Paars-Witten hadden echter al hun plek in de top 24 veiliggesteld en kunnen nog steeds dromen van de top 8. Anderlecht zal op zijn slechtst 14e eindigen in de competitiefase.

Op weg naar de "full house"!

In de Champions League behaalde Club Brugge een cruciaal punt tegen Juventus. Het zou nu een ondenkbaar alignement van planeten vergen om te voorkomen dat Blauw-Zwart niet de play-offs haalt. Bij een nederlaag tegen Manchester City zou Brugge tussen de 20e en 24e plaats eindigen.

Samen met de twee al bekende kwalificaties van Gent en Cercle Brugge in de Conference League beleeft België een historisch jaar, en de droom is nog niet voorbij. Deze week hebben onze vertegenwoordigers 0.850 punt teruggewonnen op Portugal, dat puntloos bleef.

België staat momenteel op de 4e plaats van het seizoen, wetende dat de eerste twee een extra plek zullen krijgen voor de volgende editie van de Champions League. Maar vooral blijft de Pro League dichterbij Portugal en Nederland komen, die de komende twee jaar veel meer punten zullen verliezen dan wij. Op de middellange termijn is de zesde plaats verre van ondenkbaar voor België.