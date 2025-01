Bij Dender zijn ze gebrand op revanche tegen Standard: "Zij zijn beter in verdedigen, wij in aanvallen"

Vincent Euvrard heeft van Dender een moeilijk te bespelen ploeg gemaakt. Met nog acht wedstrijden te gaan staan de Oost-Vlamingen achtste, maar kijken ze vooral nog achteruit. De verplaatsing naar Standard werd trouwens met stip aangeduid op de kalender.

Vincent Euvrard beleeft zijn eerste seizoen als coach op het hoogste niveau. Euvrard is tevreden, vooral gezien het beperkte budget van zijn club. "We zijn goed gestart, daarna een kleine dip gehad, maar we zijn goed teruggekomen, met sterke resultaten zoals de overwinning bij Anderlecht en een gelijkspel tegen Antwerp", zegt hij.

Hoewel Dender momenteel vier punten van de Champions Playoffs en vijf van de playdowns verwijderd is, richt Euvrard zich volledig op de volgende wedstrijd. "We kijken niet naar de ranglijst, alleen naar het volgende duel. We zijn zelfverzekerd, omdat we weten wat we kunnen en we hebben al moeilijke periodes overwonnen", legt hij uit.

Veel mensen voorspelden degradatieproblemen voor Dender, maar daar ontpopten ze zich tot revelatie. "Ik dacht niet dat we gedoemd waren, maar ik zei tegen de groep dat een klein budget niet onze realiteit moest zijn. We moesten als team vechten en elkaar ondersteunen", vertelt de coach.

Dender heeft veel spelers die afkomstig zijn uit lagere divisies, maar Euvrard gelooft in hun potentieel. "Het is aan de staff om hen te helpen geloven in hun eigen capaciteiten. Veel spelers hebben het in zich om zich in D1A te bewijzen, en ik geef hen het vertrouwen dat ze het kunnen", zegt hij.

Euvrard kijkt uit naar de confrontatie met Standard. "Het wordt weer een heel competitieve wedstrijd. Beide teams hebben veel cohesie, maar Standard is sterker in het verdedigen, terwijl wij sterker zijn in de aanval. We willen revanche nemen na de 0-2 nederlaag thuis", zegt hij.