Scheidsrechter voor STVV-Antwerp wordt last-minute nog gewisseld: dit is de reden

Antwerp neemt het vrijdagavond op tegen STVV op Stayen. Scheidsrechter Jasper Vergoote zal de wedstrijd uiteindelijk toch niet fluiten.

STVV ontvangt vrijdagavond Antwerp op Stayen. Voor beide ploegen sowieso een belangrijke wedstrijd, al zitten ze in heel verschillende situaties.

De Truienaars staan op de 14e plaats, in de degradatiezone. Daar willen ze in Limburg zo snel mogelijk verandering in brengen, al zal het tegen Antwerp niet gemakkelijk worden.

The Great Old staat naast Anderlecht op een gedeelde 4e plaats en wil druk zetten op de ploegen boven zich. Er staat dus zeker wat op het spel.

Enkele uren voor de wedstrijd volgde er nog een opmerkelijke verandering: ref Jasper Vergoote is ziek en kan de wedstrijd niet fluiten. Hij wordt volgens Het Belang van Limburg vervangen door Kevin Van Damme.