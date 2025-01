🎥 Ex-Genkenaar schiet Londense topclub dieper de misserie in met prachtdoelpunt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De teleurstelling is groot bij de Spurs, die hun laatste overwinning al weken achter zich hebben liggen. Het verlies tegen Leicester, dat zelf in een crisis verkeerde met zeven achtereenvolgende nederlagen, markeert een nieuw dieptepunt voor de Londense club.

De wedstrijd tegen Leicester begon goed voor Tottenham, dat dankzij een doelpunt van Richarlison op een 1-0 voorsprong kwam. De Braziliaanse aanvaller profiteerde van een fout in de verdediging van Leicester en kopte een voorzet van Pedro Porro binnen.

Een spitsengoal uit het boekje! 🤩 pic.twitter.com/Ujuzp4NpyD — Play Sports (@playsports) January 26, 2025

Leicester reageerde direct en trok de stand gelijk. Jamie Vardy, altijd gevaarlijk in zulke situaties, schoof de bal binnen na een blunder van doelman Antonin Kinsky.

BREEKT: Jamie Vardy is nog steeds Jamie Vardy! 🎯🤣 pic.twitter.com/2uAAXPvWyf — Play Sports (@playsports) January 26, 2025

Leicester bleef niet bij de pakken zitten. Slechts vijf minuten na de gelijkmaker maakte Bilal El Khannouss de 2-1 voor de bezoekers, door de bal schitterend in de onderhoek van het doel te plaatsen.

Zo'n ruimte moet je El Khannouss niet geven! 😮‍💨🇧🇪 pic.twitter.com/jxlPwtyZeF — Play Sports (@playsports) January 26, 2025

Voor de ex-Genkenaar was het zijn tweede doelpunt in de Premier League. De Marokkaan vertrok deze zomer KRC Genk voor ruim 20 miljoen euro.

Voor Leicester was de overwinning op Tottenham een algemene opsteker in hun strijd tegen degradatie. De drie punten zorgden ervoor dat de ploeg van Wout Faes van de negentiende naar de zeventiende plaats in de Premier League gaat, een positie die op dit moment net buiten de gevarenzone ligt.