Opmerkelijke uitspraak van Barbara Sarafian wordt bovengehaald na aanhouding van Radja Nainggolan

Radja Nainggolan, de 36-jarige voetballer, werd maandag opgepakt in verband met een grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen.

De arrestatie komt op een opvallend moment, aangezien Nainggolan anderhalve maand geleden nog op sociale media had ontkend enige betrokkenheid bij drugs. Dit werd nog eens benadrukt toen hij fel reageerde op een opmerking van actrice Barbara Sarafian in De Slimste Mens ter Wereld, waarin ze hem "verslaafd aan drugs" noemde.

Nainggolan reageerde toen woedend via Instagram, waar hij stelde dat hij nooit drugs had aangeraakt en dat de beschuldiging zware gevolgen zou hebben. De situatie escaleerde, maar een week later werd het conflict bijgelegd toen Sarafian haar oprechte excuses aanbood.

Ze legde uit dat ze het niet zo bedoelde en dat ze de juiste woorden zocht om haar spijt te betuigen. Nainggolan accepteerde de excuses, wat de situatie leek te kalmeren.

De confrontatie tussen de twee werd uiteindelijk ook opgevangen via een videocall, waarin Nainggolan uitlegde waarom de beschuldiging zo'n grote impact op hem had, vooral omdat zijn dochter naast hem zat toen de opmerking werd gemaakt. Sarafian bood opnieuw haar excuses aan, deze keer ook richting Nainggolan’s familie en zijn supporters. De zaak leek toen afgesloten, met een wederzijds begrip en respect.

Echter, de recente arrestatie van Nainggolan maakt de situatie opnieuw complex. De timing roept vragen op, aangezien hij zich kort geleden nog krachtig distantieerde van enige betrokkenheid met drugs.