'Vraagprijs schiet omhoog: Anderlecht maakt werk van nieuw contract sterkhouder'

RSC Anderlecht werkt druk aan de toekomst. Daarbij wordt ook de contractsituatie van de spelers die het aan boord heeft bekeken.

De wintermercato is in alle hevigheid bezig. Bij RSC Anderlecht worden er heel wat deals gesloten, precies zoals Olivier Renard beloofd had bij zijn aanstelling.

Maar ondertussen wordt ook werk gemaakt van nieuwe contracten voor de sterkhouders die de club aan boord heeft. Volgens Het Laatste Nieuws is dat het geval bij Mario Stroeykens.

Hij komt uit de eigen jeugd en zit dit seizoen in 26 matchen al aan 4 doelpunten en 6 assists. Zijn huidige contract loopt nog tot medio 2026.

RSC Anderlecht werkt volgens de krant aan een contractverlenging van Stroeykens. Daarmee zou vermeden worden dat hij deze zomer zal vertrekken. Of zal op zijn minst de transferprijs nog wat de hoogte ingaan.

Paarswit zou op dit moment een vraagprijs van minstens 20 miljoen euro op het hoofd van Stroeykens geplakt hebben. Het is uitkijken of hij zelf wil ingaan op de contractverlenging.