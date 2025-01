📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft versterking uit Jupiler Pro League beet

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC heeft zich versterkt met Yannick Thoelen. De doelman komt over van KV Mechelen.

Royal Antwerp FC en KV Mechelen laten via hun officiële kanalen weten dat Yannick Thoelen een transfer maakt. De doelman is nu een Antwerpspeler.

Hij komt transfervrij over van KV Mechelen. Ervoor speelde hij ook bij KAA Gent en Lommel United. Thoelen moet de concurrentie aangaan met Senne Lammens.

Thoelen tekende een contract tot medio 2026, maar in de deal zit ook nog een optie voor een extra seizoen op de Bosuil.

De keeper raakte recent nog geblesseerd aan de voet, waardoor Malinwa met Nacho Miras een nieuwe doelman aantrok. Zijn contract liep komende zomer af.

“Het was al de tweede passage voor Thoelen bij Malinwa. In 2008 al kwam Thoelen als 18-jarige jongeling een eerste keer piepen in de A-kern van Malinwa”, klinkt het nog bij KV Mechelen.

“In 2011 ging hij op zoek naar speelminuten bij Lommel om nadien bij AA Gent en uiteindelijk in juli 2019 opnieuw bij Geel-Rood terecht te komen.”

Yannick Thoelen (34) heeft op de Bosuil een contract getekend tot het einde van het seizoen 25-26, met optie op nog een extra jaar. ✍️



De doelman komt transfervrij over van KV Mechelen en stond voordien tussen de palen bij AA Gent en Lommel United. Yannick Thoelen brengt dus… pic.twitter.com/dAVYGXFFeU — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 30, 2025