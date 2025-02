Mignolet kiest andere weg in vergelijking met Kompany en wijst media terecht: "Beeld van domme miljonairs in ivoren toren klopt niet"

Simon Mignolet heeft ook op zijn 36ste nog heel wat plannen. Hij zal niet zoals Vincent Kompany na zijn spelersloopbaan trainer worden, maar er zijn nog andere manieren om bij te dragen en om het stereotiepe beeld over voetballers tegen te spreken.

Mignolet hoopt nog zo lang mogelijk onder de lat te staan bij Club Brugge, maar 'studeert' ook al voor na zijn spelerscarrière. Zo volgde hij de trainerscursus van de bond. "Ik heb geen ambitie om straks effectief coach te worden. Ik wil mijn eigen leven kunnen organiseren. Maar door te leren nadenken als een trainer, heb ik geleerd om op een andere manier naar het voetbal te kijken", legt hij in HLN uit hoe hij zijn horizon verbreedt.

Dat wil hij nu ook doen door de cursus technisch directeur te volgen. Een project tussen Universiteit Antwerpen, de bond en de Pro League waar hij ook zelf zijn schouders heeft onder gezet. "Vijftien jaar geleden had ons land amper voetballers die in het buitenland voetbalden, laat staan bij grote clubs. Vandaag hebben we een Gouden Generatie die zich klaarmaakt voor het leven na de sport."

Niet iedereen hoeft weg van Kompany te volgen

Er is een momentum om te grijpen en dat kan op verschillende manieren. "Vincent Kompany en Timmy Simons zijn trainer. Maar het is niet alleen via die weg dat onze generatie kan helpen het Belgisch voetbal te ontwikkelen. Ook achter de schermen en binnen de clubs kunnen we een rol spelen." Mignolet is duidelijk iemand die zich wil engageren als zelf voetballen niet meer lukt.

Hij wil niet als een uitzondering bestempeld worden. "Dat stereotiepe beeld klopt gewoon niet. De media schilderen voetballers vaak af als domme miljonairs die in een ivoren toren wonen en geen RSZ betalen. Ik zie een Jan Vertonghen, die met een unieke foundation maatschappelijk het verschil maakt. Dries Mertens wil na zijn carrière jonge voetballers bijstaan."

Mignolet wil beeld van voetballers verbeteren

Mignolet wil dus niet achterblijven. "Ik praat elke dag in de kleedkamer met jngens die leergierig zijn en zich willen smijten. Het zou mooi zijn als de opleiding voor technisch directeur dat toch al een klein beetje zichtbaarder kan maken voor de buitenwereld."