Dante Vanzeir legt uit waarom hij voor KAA Gent koos, en onthult dat hij hulp kreeg van een oude bekende

Dante Vanzeir is een speler van KAA Gent. Hij maakte ondertussen zelfs al zijn eerste minuten. De spits legt uit waarom hij voor de Buffalo's koos.

KAA Gent moet na het uitvallen van Max Dean de mercato afspeuren naar een nieuwe spits. Die vonden ze uiteindelijk in New York, waar Dante Vanzeir nog actief was.

Tegen OH Leuven maakte hij met een korte invalbeurt zijn eerste minuten. Tegen Anderlecht hoopt hij wat meer te mogen spelen.

De spits legde bij Het Nieuwsblad al even uit waarom hij voor KAA Gent koos. "Het sportieve sprak me enorm aan", opent hij. "Gent is bezig aan een transformatie, met goeie mensen, een visie die me aanspreekt, en veel groeimarge."

"Ik wil meegroeien met deze club", gaat hij verder vol ambitie. Dat terwijl een oude bekende hem wat hielp. "Hugo Cuypers vertelde me veel goeds."

"Bovendien: in een gesprek wist Arnar Vidarsson mij heel goed te schetsen. Wat mijn kwaliteiten en werkpunten betrof, hoe ik in het team zou kunnen passen. Die analyse had hij heel grondig gemaakt, ook met minder evidente, gedetailleerde beelden", besluit hij.