Zulte Waregem blijft overeind in absolute topper en heeft alle titelkansen nog stevig in handen in Challenger Pro League

Ook na een absolute topper blijft Zulte Waregem alle touwtjes stevig in handen hebben in de titelstrijd van de Challenger Pro League. Essevee speelde 0-0 gelijk op het veld van La Louvière, de nummer 3 in de stand.

Er stond zondagnamiddag een kraker op het programma op Tivoli. Er was eigenlijk een overwinning nodig van La Louvière om terug wat spanning in het kampioenschap te brengen en de afgetekende leider nog wat zorgen te baren. Omdat RWDM gisteren op het veld van Lierse 0-0 speelde, wist Zulte Waregem dat een gelijkspel geen ramp was.

De thuisploeg stak in de openingsfase toch al een keertje de neus aan het venster. Na goed voorbereidend werk op rechts van Gobitaka vergat Liongola de bal mee te nemen. Vijf minuten later moest Van der Gouw bij een schot van Belkheir voor het eerst de armen uit de mouwen steken. Vossen miste een grote kans op de counter maar werd ook afgevlagd wegens buitenspel.

Essevee laat de 0-1 liggen

Thuisdoelman Peano aarzelde even op een lange bal, maar pakte wel uit met een fraaie parade op een poging van Gavriel. Het lag aan de slechte afwerking van de aanvallers van Zulte Waregem, vooral dan die van Opoku, dat het geen 0-1 werd. De doelman van Essevee deed dan weer het nodige bij een deviatie van Eyongo. Diezelfde Eyongo zag hoe Belkheir zijn hoekschop op het uur naast kopte.

In het laatste halfuur bleef de boel gesloten: beide ploegen konden wel leven met een brilscore en zo bleef die dan ook op het bord. In een topaffiche verwachtte je misschien wel wat meer spektakel, maar het is vaak zo dat de belangen doorwegen en daar een negatieve impact op hebben. De omstandigheden waren zo dat geen van beide teams er baat bij had om veel risico te nemen.

Zulte Waregem behoudt voorsprong op RWDM

Zulte Waregem heeft dus ook na deze speeldag nog zeven punten voorsprong op eerste achtervolger RWDM. Essevee ligt nog altijd op koers om kampioen te worden.