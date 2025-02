OFFICIEEL: Antwerp heeft weer beet en versterkt zich in extremis nog met nieuwe aanvaller van Aston Villa

Antwerp stelde maandagavond nog een nieuwe aanwinst voor. Kadan Young komt over tot aan het einde van het seizoen.

Antwerp won afgelopen weekend met 2-1 van Club Brugge na een spectaculair slot. Club domineerde 80 minuten lang, maar nadien ging het helemaal mis en won The Great Old nog na twee doelpunten in de slotfase.

Antwerp doet het goed, maar al heel het seizoen is geweten dat de kern niet zo breed is. Daarom is het goed nieuws voor de club dat het zich in extremis nog versterkt heeft met de komst van Kadan Young.

Hij wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Aston Villa. Dat maakte de club zelf bekend via haar sociale media.

De 19-jarige winger doorliep daar alle jeugdreeksen en zal zo zijn eerste buitenlandse avontuur beleven. Hij komt uit voor de U21 van de club.

Ook speelde Young al twee keer mee met de A-ploeg. Verder is hij ook nog Engels jeudinternational. In de Youth League kon hij zijn kunsten ook al tonen dit seizoen.