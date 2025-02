Wintermercato is net gesloten, maar: 'Antwerp wil ex-speler terughalen die bij andere JPL-club actief is'

De wintermercato is net gesloten, maar Antwerp heeft zijn pijlen al gericht op een JPL-speler om hem deze zomer over te nemen. The Great Old wil graag Geoffry Hairemans gratis oppikken dan.

De wintermercato is sinds deze nacht gesloten. Antwerp deed nog enkele leuke transfers, om de kern wat breder te maken. Dat is zeker nodig geweest. Maar de club heeft, letterlijk, geen minuut stilgezeten. The Great Old heeft zijn oog al laten vallen op een ex-speler van de club om hem deze zomer terug te halen. Volgens Het Nieuwsblad wil Antwerp Geoffy Haieremans terughalen naar Deure-Noord. Daar werd hij opgeleid, en speelde hij later ook in de eerste ploeg. Haieremans was erbij toen de club weer naar 1A promoveerde. In 2019 vertrok hij echter naar KV Mechelen, waar hij nu nog actief is. Daar wil hij zijn contract niet verlengen, ook al leek er een akkoord te zijn. Daardoor zal Hairemans deze zomer een vrije speler zijn, iets waar Antwerp van zou kunnen profiteren.