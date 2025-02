Anderlecht kan alles verliezen op slechts enkele weken tijd: Hubert en paars-wit mogen geen fouten meer maken

Alles gaat erg snel in het voetbal, dat cliché kennen we. Maar David Hubert kan erover getuigen.

Na een idyllische start in Europa - iets minder in de competitie, maar nog steeds beter dan onder Riemer - en nadat er interessante fundamenten waren gelegd, heeft de T1 van Anderlecht het de laatste weken wat moeilijker gehad.

Laat u niet misleiden: Hubert geniet nog steeds veel sympathie van het bestuur, het publiek en zijn kern. Niemand bij RSCA twijfelt of hij de juiste man is voor de job. Maar er moet opgelet worden.

RSCA en Hubert spelen hoog spel

Als eerste speelde David Hubert bij zijn aankomst met de kaarten die hij kreeg: een onevenwichtige kern, een mislukte transfer (Zanka), een nieuwe sportief directeur waar hij zich aan moest aanpassen, een giftige sfeer tussen het publiek en de directie... Voor een coach wiens ervaring beperkt was tot de U18 was het een hele prestatie om dit met zo goed te managen en zelfs wonderbaarlijke resultaten in de Europa League te behalen.

Maar nu zijn de serieuze zaken begonnen, en het verhaal van de jonge kern en afwezigheden - tot nu toe volkomen begrijpelijk - zal niet langer volstaan. Ja, in Plzen en tegen Hoffenheim speelde Anderlecht met een ploeg die nog al te best samenhing: een geblesseerde Hazard, een experimentele verdediging, geen Dolberg, geen Coosemans, geen wintertransfers...

Op KAA Gent kan ook de rampzalige start van de wedstrijd worden toegeschreven aan een gebrek aan automatismen: Hey en Adryelson spreken niet dezelfde taal, noch Huerta en Goto voorin. Coosemans en Dolberg zullen pas donderdag terugkeren, en dat zal iedereen ten goede komen.

Maar vanaf donderdag heeft paars-wit eigenlijk geen ruimte meer voor fouten. Met een bijna voltallige basiself (alleen Samuel Edozie ontbreekt, en hij is geen vaste basisspeler) in het Bosuilstadion, zou een start zoals in de Planet Group Arena onaanvaardbaar zijn... en zou een catastrofale uitschakeling tot gevolg kunnen hebben.

De dubbele confrontatie met Fenerbahçe? Het is geen pessimisme om te zeggen dat RSCA gezien zijn recente Europese prestaties als underdog zal fungeren. En de kalender in de Pro League? Dat is ook niet bepaald om blij van te worden: Antwerp, Charleroi (uit), Union Saint-Gilloise en een verplaatsing naar Sclessin om de maand maart af te trappen. Het gedacht van een beslissende Clasico voor een plaats in de top 6 is heel aannemelijk. Een ticket voor de bekerfinale zou al veel deugd doen bij het publiek...