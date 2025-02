"Constanter en hoger niveau": verrassende uitblinker in Jupiler Pro League krijgt heel veel lof

Een van de absolute uitblinkers van het weekend in de Jupiler Pro League was Parfait Guiagon, die met twee knappe assists uitpakte voor Charleroi in de ruime zege tegen Dender. Ook de analisten waren onder de indruk.

Parfait Guiagon was de man die de wedstrijd tussen Charleroi en Dender helemaal deed ontbranden. Met twee knappe assists op Zorgane en Stulic zorgde hij binnen een kwartier al voor een dubbele voorsprong voor de Henegouwers. Knappe assists Die grepen nadien de match helemaal in handen en de rest is geschiedenis. Ook de analisten waren vol lof voor de spelmaker van Charleroi. "Voor de 1-0 pakte hij uit met een geweldige, echte schaar." "Je ziet het niet meer zo vaak dat iemand zo iets heel goed doet", aldus Filip Joos in Extra Time over de zaak. De andere gasten sprongen hem meteen bij: "Als je na de beweging ook de snelheid hebt én goed kijkt ..." Constanter niveau "En ook zijn volgende assist was echt heel goed", pikte Franky van der Elst in. "Hij speelt dit seizoen op een constanter en hoger niveau dan vorig seizoen." En ook Karel Geraerts was onder de indruk: "HIj is zo'n speler die heel goed is aan de bal, heel snel in de eerste meters. Lazare is er ook zo eentje, echt goed."