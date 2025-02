KV Kortrijk haalt jonge middenvelder terug van Lokeren-Temse en leent hem meteen uit aan buitenlandse club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk heeft besloten om zijn 20-jarige middenvelder Massimo Decoene voor de rest van het seizoen uit te lenen aan het Sloveense NS Mura. Decoene speelde eerder dit seizoen voor Lokeren-Temse in de Challenger Pro League.

Decoene begon het seizoen op huurbasis bij Lokeren-Temse. In de negen wedstrijden die hij daar speelde, toonde hij zijn talent als middenvelder. De centrale middenvelder heeft ook een verleden bij Sint-Truiden en KV Oostende.

Bij NS Mura hoopt Decoene zich verder te verbeteren en meer ervaring op te doen. De Sloveense club ziet hem als een waardevolle aanwinst voor de rest van het seizoen.

Kortrijk heeft vertrouwen in de potentie van Decoene en hoopt dat zijn tijd bij NS Mura hem sterker maakt. De club verwacht dat hij, na zijn verhuur, een grotere rol kan spelen in de toekomst bij de Kerels.

De transferwaarde van Decoene wordt door Transfermarkt geschat op 250 duizend euro. Het is interessant om te zien of de 20-jarige middenvelder zijn waarde kan doen stijgen in Slovenië.

Zijn periode bij NS Mura zal een belangrijk moment zijn in de verdere carrière van Massimo Decoene, die zich later wellicht kan bewijzen bij KVK.