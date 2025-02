Marc Degryse schuwt de grote woorden niet over Hans Vanaken

Hans Vanaken heeft zijn derde Gouden Schoen beet. Iedereen was het er over eens dat het terecht was dat de speler van Club Brugge de oppergaai pakte. En zo staat Vanaken in de galerij der groten.

Een heel jaar lang presteerde Hans Vanaken opnieuw op een hoog niveau. Hij is nooit (langdurig) geblesseerd, staat er week in, week uit en rijgt de goede prestaties aan elkaar.

Heel hoog niveau

Zijn derde overwinning op het Gala van de Gouden Schoen is dan ook niet meer dan logisch te noemen. En ook de analisten zijn het daar volmondig over eens.

"Mispak u niet. Wat Vanaken doet, líjkt gemakkelijk, maar is het moeilijkste wat er is. Hans Vanaken is een uitzondering", liet ook Marc Degryse duidelijk optekenen in Het Laatste Nieuws.

Uitstervend ras

"Je moet het maar doen, ál die jaren al zó een niveau halen, wetende dat er nadrukkelijk naar jou wordt gekeken als leider. Dan kan je je niet veel mindere wedstrijden permitteren."

"Vanaken zakt nooit door de ondergrens. Hoe vaak krijgt hij een vier op tien? Jaar in, jaar uit zo constant presteren, in de eigen competitie én in Europa, is bijzonder straf. Wat Hans Vanaken des te specialer maakt, is dat hij nog steeds bij Club Brugge speelt. Hij is een uitstervend ras."