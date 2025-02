Analist absoluut niet te spreken over arbitrage tijdens Antwerp-Anderlecht: "Wat heeft hij wel niet allemaal uitgestoken? Hij dacht misschien dat hij Jasper de Grote heette"

Antwerp blijft teleurgesteld achter na het gelijkspel tegen Anderlecht in de Croky Cup. The Great Old was baas op eigen veld, maar kon de klus niet klaren.

Anderlecht speelt de bekerfinale tegen Club Brugge in mei. Antwerp blijft met een bijzonder zuur gevoel achter. Spelers en coach vonden dat er maar één ploeg het verdiende om door te stoten: The Great Old. Coach Jonas De Roeck vond zelfs dat het ticket voor de finale werd gestolen. Bovendien werd er ook flink uitgehaald naar de arbitrage. Zo is er onvrede over de rode kaart van Denis Odoi (twee keer geel) en het doelpunt van Yari Verschaeren waar hands aan vooraf zou zijn gegaan. De scheidsrechter eiste een hoofdrol op, dat vindt ook Patrick Goots. "Hij dacht misschien dat hij Jasper de Grote heet in plaats van Jasper Vergoote", begon hij bij Gazet van Antwerpen. "De arbiter voelde deze halve finale, in een kolkende Bosuil, waar zoveel op het spel stond, totaal niet aan. Wat heeft hij wel niet allemaal uitgestoken in die wedstrijd?" "’t Was zelfs zo erg dat ik er vannacht van wakker ben geworden. Desalniettemin: deze uitschakeling ligt níét alleen aan de scheidsrechter", besluit Goots duidelijk.