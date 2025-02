Antwerp-speler windt er geen doekjes om: "De Anderlecht-spelers zullen niet goed slapen tot zondag"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De uitschakeling zal moeilijk te verteren zijn voor Antwerp. Gyrano Kerk vindt dat ze boven Anderlecht uitstegen en is van mening dat alleen Antwerp het verdiende om zich te kwalificeren voor de finale.

Het is uiteindelijk RSC Anderlecht ​​dat tegen Club Brugge zal spelen in de finale van de Croky Cup. Na de heenmatch te hebben gewonnen, speelde paars-wit gelijk tegen Antwerp op donderdag.

Ondanks de late goal van Gyrano Kerk, terwijl Antwerp een uur lang met tien stond. Tien minuten voor tijd dacht de Antwerpse vleugelspeler zijn club richting verlengingen te trappen, maar dat was buiten de gelijkmaker van Dendoncker gerekend.

Gyrano Kerk vindt dat hij Anderlecht heeft overtroffen

De Nederlander zal zondag in het Lotto Park proberen "wraak te nemen" in de competitie. "Ik heb hen veel last bezorgd, zelfs toen ze met zijn tienen waren. Ik denk dat de spelers van Anderlecht niet goed zullen slapen tot zondag", zei hij na de wedstrijd.

"Deze uitschakeling doet ons veel pijn, maar we hebben geen tijd om te blijven hangen. Zelfs met een numerieke minderheid hadden we nooit het gevoel dat Anderlecht zich kon kwalificeren. Er was slechts één team dat het verdiende en dat waren wij, zij waren onzichtbaar."

Anderlecht kan zich opmaken voor de komst van Antwerp, dat zondag op zoek gaat naar revanche. Gyrano Kerk zal proberen zijn persoonlijke statistieken te koppelen aan het collectieve resultaat.