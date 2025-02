Bondscoach Rudi Garcia was aanwezig op beide Croky Cup-wedstrijden deze week: wat heeft hij ervan onthouden?

Rudi Garcia heeft deze week beide terugwedstrijden van de halve finales van de Beker van België bijgewoond. Hij heeft waarschijnlijk geen tien namen in zijn notitieboekje genoteerd.

Zodra hij zijn functie aanvaardde, was Rudi Garcia heel duidelijk: hij zal veel belang hechten aan de Jupiler Pro League en aan spelers die bij de beste Belgische clubs spelen. Hij is niet de eerste die dat belooft: Domenico Tedesco nam jongens over zoals Arthur Vermeeren, Mandela Keita en Olivier Deman voordat ze naar het buitenland vertrokken.

Maar de afgelopen dagen heeft de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels woord bij daad gevoegd en dus bezocht hij de Belgische stadions: Garcia was woensdag in de Cegeka Arena en donderdag in het Bosuilstadion.

Heeft hij genoten van wat hij zag? Bij Genk-Club Brugge heeft hij zeker niet veel nieuws geleerd: Vanaken, Mechele, Heynen, Seys, De Cuyper: sinds zijn benoeming heeft Rudi Garcia hun namen al genoteerd, dat is zeker.

Garcia sprak met vader Karetsas

Hij zal waarschijnlijk aan zijn federatie hebben gevraagd of de zaak Zakaria El Ouahdi definitief is afgesloten of dat hij hem nog steeds kan bellen. En hij heeft op de tribune ook gesproken met de vader van Konstantinos Karetsas: een goed teken? De jongen heeft in ieder geval recentelijk de gemoederen wat bedaard.

Maar gisteren in het Bosuilstadion was het een ander verhaal. RSC Anderlecht heeft enkele potentiële Rode Duivels, maar de wedstrijd was niet de beste vertoning van Thorgan Hazard en het doelpunt van Leander Dendoncker bij zijn invalbeurt zal Garcia niet hebben overtuigd gezien de moeilijke weken van beide veteranen (47 caps voor Hazard, 32 voor Dendoncker!).

Yari Verschaeren daarentegen speelt misschien wel op zijn best niveau sinds lange tijd. We zien de speler die Anderlecht zo nodig had aan het einde van het seizoen 2022-2023, toen hij schitterde voordat hij in maart 2023 zijn kruisbanden scheurde. Zijn spectaculaire doelpunt is een beloning: in het spel is Verschaeren ongrijpbaar, geïnspireerd, lijkt zijn flair en gevoelens te hebben teruggevonden. Genoeg voor de Rode Duivels? Antwoord krijgen we in maart.

Kerk is Surinaams, helaas...

En bij Antwerp? Senne Lammens is een van de beste keepers van de Pro League maar presteerde minder goed dan Coosemans. Rudi Garcia heeft misschien moeten opzoeken op Wikipedia of Transfermarkt waar Gyrano Kerk geboren is.

De aanvaller van Antwerp speelde een verbluffende wedstrijd. "Ze zullen slecht slapen deze nacht", reageerde Kerk na afloop, ongeduldig om zijn tegenstanders van donderdag alweer te treffen in het weekend. Het is niet nodig om hem van dichtbij te volgen, meneer Garcia: sinds 2024 is Gyrano Kerk international bij Suriname...