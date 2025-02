David Hubert geeft grif toe dat Anderlecht niet goed was: "Kwalificatie was essentie"

Anderlecht heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de finale van de Beker van België. In een intense wedstrijd sleepte paars-wit in de slotfase alsnog een 2-2-gelijkspel uit de brand, voldoende om door te stoten naar de eindstrijd tegen rivaal Club Brugge.

Na afloop overheerste bij de Brusselaars vooral opluchting. Coach David Hubert sprak na de wedstrijd openlijk over de moeilijke avond voor zijn team. “Dit is zeker een opluchting", klonk het. “Dit was een wedstrijd die je alleen in de beker meemaakt."

"Van onze kant was het verre van een mooie match, maar dat wisten we op voorhand. Met slechts één doelpunt voorsprong naar hier komen, is altijd tricky. De essentie was om ons te kwalificeren", aldus Hubert. "Maar nee, het was echt niet goed. De mentaliteit was dan weer wel op punt."

De coach van Anderlecht trad met een defensieve opstelling aan en zette een vijfmansverdediging neer. In het eerste halfuur was Anderlecht daardoor nergens. De coach loofde vooral de mentaliteit van zijn spelers, die zich niet lieten ontmoedigen na een moeilijke wedstrijd.

“Hoe de jongens een tegenslag te boven zijn gekomen, is een teken dat deze ploeg leeft. Ze willen absoluut voor elkaar door het vuur gaan. Om progressie te boeken.” Voor Hubert zelf was het vanop de bank een zenuwslopende ervaring. “Het was geen pretje om deze match te beleven, maar het is magnifiek om je te kunnen plaatsen voor de bekerfinale.”

De trainer benadrukte ook het belang van de wisselspelers in deze overwinning. “Het feit dat twee invallers dit doen, geeft mij veel voldoening. Het toont aan dat we niet alleen over elf spelers beschikken, maar ook over een sterke bank. De afgelopen weken misten we veel spelers en dat was een probleem. Nu moeten we de knop omdraaien en ons richten op die finale.”

Naast de bekerfinale blijft Anderlecht ook op andere fronten actief, en Hubert ziet de kwalificatie als een opsteker voor de rest van het seizoen. “We moeten hierop voortbouwen, zowel in de competitie als in Europa. We wisten dat we de momenten die we zouden krijgen, moesten grijpen en dat hebben we gedaan.”

Tot slot benadrukte de coach dat het team soms te weinig stilstaat bij de positieve momenten. “De matchen volgen elkaar zo snel op dat we vergeten te genieten van de goeie momenten. Soms ben je alleen met het negativisme bezig. Dit is een prestatie om trots op te zijn.” Met de bekerfinale in het vooruitzicht heeft Anderlecht alvast een grote kans om dit seizoen met een trofee af te sluiten.