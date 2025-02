Verschillende Rouches en Mauves, de verrassende transferperiode van de Kanaries: dit is het elftal van de winterse transfermarkt!

De komende speeldag is de eerste na de sluiting van de wintertransfermarkt. Het is dus tijd voor een evaluatie: welke nieuwe spelers zullen het meest worden verwacht in de tweede helft van het seizoen?

Doelman

Er zullen weinig veranderingen zijn tussen de palen in de Pro League, aangezien de meeste transfers betrekking hebben op reservekeepers, met uitzondering van Andreas Jungdal bij Westerlo, Marko Ilic bij Kortrijk... en waarschijnlijk Gavin Bazunu bij Standard. Gehuurd van Southampton, is Bazunu meteen in de top 5 van marktwaardes van de JPL beland (14 miljoen euro).

Hoewel hij misschien dit weekend nog niet in de basis zal staan, is het moeilijk voor te stellen dat een speler met zo'n CV als back-up voor Mathieu Epolo zal dienen. Bazunu moet Standard helpen om groots te dromen en zo lang mogelijk te strijden voor de top 6...

Verdedigers

RSC Anderlecht heeft twee centrale verdedigers overgenomen, maar terwijl Adryelson al enkele spectaculaire tussenkomsten heeft laten zien, wordt vooral veel verwacht van het getalenteerde en elegante Lucas Hey aan zijn zijde. Met vele opties naast hem, wordt er daarom gekozen voor een driemansverdediging.

Attila Szalai heeft een CV dat doet afvragen wat hij bij Sclessin te zoeken heeft: 46 interlands met Hongarije, 117 wedstrijden op een zeer hoog niveau met Fenerbahçe. Maar zijn avontuur in de Bundesliga is misgelopen, en hij zal proberen zich te herpakken bij Standard; ook hij dingt duidelijk mee naar een basisplaats.

Om het trio aan te vullen, werd gedacht aan de belofte van USG Mamadou Thierno Barry of de voormalige grote Franse hoop Lucas Perrin die onopvallend Cercle Brugge heeft vervoegd; de keuze valt op Amando Lapage, wiens ontwikkeling bij Westerlo nauwlettend zal worden gevolgd door de Anderlecht-supporters.

Middenvelders

Aan de flanken zijn er tal van opties, met name aan de linkerkant: Racing Genk gaf 4,8 miljoen uit aan Yaimar Medina van wie veel wordt verwacht, STVV bracht in alle stilte Simen Juklerod terug naar de Pro League. Maar de komst van Olivier Deman, Rode Duivel, naar Antwerp is natuurlijk een van de hoogtepunten van de transferperiode.

Ondanks dat het verrassend kan zijn, hebben de Belgische clubs deze winter... geen enkele rechtsback of rechtervleugelaanvaller overgenomen. Daarom wordt Loïc Lapoussin aan een zijde waar hij normaal niet speelt ingezet: één ding is zeker, zijn samenwerking met Lamkel Zé bij Sint-Truiden zal een van de attracties worden in de tweede seizoenshelft.

Op het middenveld zijn we erg benieuwd naar de ontwikkeling van de jonge Noah Mbamba, een verrassende aanwinst voor Dender: het grote talent, opgeleid in Brugge, krijgt nu de kans om zich te bewijzen in de Pro League na wat te snel vertrekken naar Duitsland. Hakim Sahabo is uitgeleend aan Beerschot, Lazare Amani is bij Standard gekomen en Dermane Karim laat mooie dingen zien bij Kortrijk, maar na wat Mauricio Benitez donderdag heeft laten zien in de beker voor zijn debuut met Antwerp, zal hij ook een van onze te volgen spelers zijn.

Aanvallers

Echte versterkingen deze winter en er wordt veel verwacht van sommigen zoals César Huerta, Steve Ngoura (Cercle), Islam Slimani (Westerlo), Mohamed Bayo (Antwerp) of natuurlijk Didier Lamkel Zé (STVV). Maar het is OHL die onze nieuwsgierigheid heeft gewekt met twee aanwinsten: Thibaud Verlinden, wiens vertrek Beerschot hard heeft getroffen, en het zeer, zeer grote talent Jovan Mijatovic dat gehuurd is van NYCFC. Er zal veel te zien zijn in Den Dreef.

Tot slot, een van de transfers van de winter, zo niet de transfer van deze transferperiode, is de terugkeer van Dante Vanzeir naar de Jupiler Pro League. Gent heeft eindelijk een waardige aanvaller na de blessure van Dean en hoopt dat dit voldoende zal zijn om de top 6 niet te missen deze keer...

Opstelling:

Bazunu / Hey - Lapage - Szalai / Deman - Mbamba - Benitez - Lapoussin / Verlinden - Mijatovic - Vanzeir

Wissels:

Ilic (KVK) - Adryelson (RSCA) - Medina (Genk) - Barry (USG) - Juklerod (STVV) - Dermane (KVK) - Sahabo (Beerschot) - Hammar (KVM) - Huerta (RSCA) - Bayo (Antwerp) - Jurado (Cercle) - Lamkel Zé (STVV)