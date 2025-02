'Club Brugge en Union SG in elkaars vaarwater voor jong talent, buitenlandse kapers op de kust'

Club Brugge en Union SG gaan ook dit seizoen de strijd met elkaar aan op het veld en vermoedelijk zal dat ook in play-off 1 niet anders zijn. De Brusselaars en de Bruggelingen zitten ondertussen ook naast het veld in elkaars vaarwater.

Club Brugge en Union SG zouden volgens FootMercato namelijk allebei interesse hebben in Gessime Yassine, een 19-jarige flankspeler van USL Dunkerque.

De jonge Franse rechtsbuiten heeft ook de Marokkaanse nationaliteit en speelde tot dusver altijd in Frankrijk Hij doorliep de jeugdreeksen van Istres en Marigane onder meer.

Indruk maken in Franse Ligue 2

Nu speelt hij goede wedstrijden bij Duinkerke, waardoor hij steeds meer in de belangstelling komt van de grote(re) clubs. Hij ligt in het noorden van Frankrijk nog tot juni 2027 onder zeil, dus een transfer hoeft niet per se volgende zomer.

Dit seizoen speelde hij al twintig wedstrijden voor zijn team. Daarin was hij ook al goed voor twee goals en twee assists. Nu zou hij klaar zijn voor zijn eerste overstap naar het buitenland en verschillende teams willen daar van profiteren.

Ferme kapers op de kust voor Union en Club Brugge

Naast Union en Club Brugge zou ook Fenerbahçe wel wat zien in de Franse rechtsbuiten. Daarmee is er alvast één ferme kaper op de kust die momenteel over goede papieren zou beschikken om hem in te lijven.